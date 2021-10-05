أوروبا: أسعار الغاز تبلغ مستويات تاريخية بسبب نقص المخزون

شهدت، أسعار الغاز في أوروبا، مستويات تاريخية، لليوم الثالث على التوالي. أين بلغت اليوم الثلاثاء، 1427 دولارا لكل ألف متر مكعب.

وقبل يومين، سجلت الأسعار 1350 دولار و 1230 دولار لكل ألف متر مكعب. ورجح خبراء أن أن سبب إرتفاع الغاز راجع لمخزونات الغاز المنخفضة في أوروبا.

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