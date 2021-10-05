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أوروبا: أسعار الغاز تبلغ مستويات تاريخية بسبب نقص المخزون

بقلم عبد الحق لعلق
أوروبا: أسعار الغاز تبلغ مستويات تاريخية بسبب نقص المخزون
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شهدت، أسعار الغاز في أوروبا، مستويات تاريخية، لليوم الثالث على التوالي. أين بلغت اليوم الثلاثاء، 1427 دولارا لكل ألف متر مكعب.

وقبل يومين، سجلت الأسعار 1350 دولار و 1230 دولار لكل ألف متر مكعب. ورجح خبراء أن أن سبب إرتفاع الغاز راجع لمخزونات الغاز المنخفضة في أوروبا.

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