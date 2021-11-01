أسعار الغاز في أوروبا تلتهب

إلتهبت أسعار الغاز في أوروبا، حيث عرفت إرتفاعا بأكثر من 10 بالمائة بعد انخفاضها الحاد يوم الجمعة، حسب بيانات “ICE Futures”.

وارتفعت العقود الآجلة لشهر ديسمبر على مؤشر TTF الهولندي “المركز الأوروبي الأكثر سيولة” إلى 864 دولارا لكل ألف متر مكعب.

وبحلول الساعة 07:02 بتوقيت غرينتش، انخفضت تكلفتها إلى 841 دولارا، لكنها عادت بعد ذلك إلى قيمها الأصلية.

وهبطت الأوراق المالية إلى 793 دولارا للألف متر مكعب، مساء يوم 29 أكتوبر الماضي، وكان السعر المقدر 778 دولارا.

ويعرف سوق الغاز الأوروبي ارتفاعا لعدة أشهر، ففي أوائل أوت، تم تداول العقود الآجلة عند 515 دولارا لكل ألف متر مكعب.

لتزيد بأكثر من الضعف في أواخر سبتمبر، وفي 6 أكتوبر قفزت إلى أعلى مستوى تاريخي بلغ 1937 دولارًا.

وحسب الخبراء، فإن المتطلبات الأساسية لهذا الموقف هي المستوى المنخفض لملء مرافق التخزين الأوروبية. ومحدودية العرض من الموردين وارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي المسال في آسيا.

وبدأت أوروبا في 13 أكتوبر، وبشكل فعال في سحب الوقود من مرافق التخزين تحت الأرض، والتي كانت ممتلئة بحلول بداية الموسم.

وحسب الرئيس الروسي، كان هذا الوضع نتيجة السياسة الاقتصادية للمفوضية الأوروبية.

هذا ولم يتم توريد 8 مليارات متر مكعب من الوقود إلى أوروبا من الولايات المتحدة والشرق الأوسط، بينما زادت “غازبروم” وارداتها بمقدار 11 مليار متر مكعب.

وأصدر فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي، تعليمات إلى شركة “غازبروم” بالبدء في ملء منشآت التخزين في أوروبا، لتتراجع الأسعار.

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