أسعار اللحوم والخضر والفواكه اليوم

كشفت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم الثلاثاء، عن أسعار الخضر والفواكه والمنتجات ذات الأصل الحيواني في الأسواق.

وجاء في صفحة الوزارة على فايسبوك، عرض أسعار البيع بالتجزئة للمواد الفلاحية واسعة الاستهلاك لليوم الثلاثاء 14 جانفي 2024.

وتضمنت الأسعار، الخضر والفواكه الطازجة، وكذا المنتجات ذات الأصل الحيواني، كما جاءت في الأسواق لأدنى وأعلى سعر، وكذا معدل الأسعار.

وبلغ معدل سعر البطاطا في الأسواق 74 دج للكيلوغرام الواحد، والطماطم 93 دج، والبصل الجاف 48 دج.

والثوم الجاف 483 دج، والجزر 81 دج، واللفت 78 دج، والقرنبيط 70 دج، والكرنب 76 دج. والكوسة 191 دج، والفاصولياء الخضراء 305 دج، والخس 105 دج.

فيما بلغ معدل سعر الكليمونتين 120 دج، والمندرين 102 دج، والبرتقال 115 دج، والليمون 123 دج والتفاح المحلي 402 دج، والتمر 528 دج، والموز 419 دج.

وجاءت أسعار لحم البقر المحلي 1759 دج للكيلوغرام الواحد، والدجاج 371 دج، والبيض 19 دج للبيضة الواحدة.