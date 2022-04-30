أسعار النفط الجزائري تعود مجددا للارتفاع في الأسواق العالمية

عادت أسعار النفط الجزائري للارتفاع مجددا، اليوم السبت في الأسواق العالمية،

وفي هذا السياق وصل سعر نفط صحارى بلند اليوم إلى 110.74 دولار للبرميل.

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عاودت أسعار النفط الإرتفاع، اليوم الثلاثاء، بسبب تراجع المخاوف بشأن الطلب في الصين بعد أن خففت شنغهاي بعض القيود المتعلقة بانتشار وباء كوفيد-19.

كما حذرت منظمة “أوبك” من أنه سيكون من المستحيل زيادة الانتاج بما يكفي لتعويض خسارة إمدادات النفط الروسي.

وارتفع سعر خام برنت في العقود الآجلة 2.98 دولار أو 3.03 بالمائة، ليستقر عند 101.46 دولار للبرميل.

كما زاد خام غرب تكساس الوسيط 3 دولارات أو 3.18 بالمائة إلى 97.29 دولار للبرميل بحول الساعة 06:40 بتوقيت غرينتش.

وكان الخامان انخفضا بحدود 4 بالمائة عند الإغلاق يوم الاثنين، وفقا لرويترز.

وجاء ارتفاع أسعار النفط اليوم الثلاثاء كذلك في أعقاب تحذير منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”. من أنه قد يتم فقد نحو 7 ملايين برميل من النفط الروسي يوميا. بسبب العقوبات أو الإجراءات التطوعية وإنه سيكون من المستحيل تعويض هذه الكميات.

هذا وتعتزم الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية سحب نحو 240 مليون برميل على مدى الأشهر الستة المقبلة. ويأتي ذلك، في محاولة لتهدئة السوق.

حيث سيتم سحب 180 مليون برميل من المخزونات الأميركية، وذلك بمعدل مليون برميل يوميا اعتبارا من شهر ماي القادم.