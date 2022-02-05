أسعار النفط الجزائري تواصل تسجيل مستويات قياسية

حققت أسعار النفط الجزائري، مستويات قياسية جديدة في الأسواق الدولية، حيث وصل سعر نفط صحاري بلند إلى 97.48 للبرميل.

كما سجلت أسعار النفط، أمس الجمعة، ارتفاعا قياسيا جديدا، لأول مرة منذ بدايات سبتمبر 2014. حيث بلغ سعر “خام برنت” بحر الشمال في الأسواق العالمية، مستوى 93.40 دولارا للبرميل. في حين سجّل النفط الجزائري صعودا هو الآخر، حيث بلغ مستوى 93.19 دولارا للبرميل.

وسيكون ارتفاع أسعار النفط خلال سنة 2021 واستقراره عند مستوى 90 و 100 دولار، عاملا رئيسيا لمجمع “سوناطراك”. من أجل مباشرة استثمارات كبيرة في مجال النفط والغاز والطاقات المتجددة. خاصة وأن الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن، أعلن عن تخلي حكومته عن أرباح “سوناطراك”. من أجل السماح لهما باستثمار هذه الأرباح في مجالات عملهما وتوسيع نشاطاتهما. موضحًا أن السعر المرجعي لبرميل النفط اعتمِد في الموازنة على أساس 45 دولارًا للبرميل.

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كما يعدّ القرار الذي اتخذته مجموعة “أوبك +” حول الاستمرار في انتهاج سياسة التقطير. وهذا عبر ضخّ إمدادات إضافية محتشمة مقارنة بمطالب الدول الصناعية الكبرى. حيث تقدّر هذه الإمدادات بـ 400 ألف برميل يوميا كل شهر، عاملا رئيسيا في ارتفاع أسعار النفط نتيجة شحّ المعروض في الأسواق العالمية. خاصة وأن العديد من الدول الأوروبية خففت قيودها السابقة حول فيروس “كورونا”. من خلال عودة حركة النقل الجوي والبري بشكلها الواسع، إضافة إلى عودة النشاط الصناعي في أوروبا وأمريكا والصين بشكله الواسع.