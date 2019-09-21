أسعار النفط تتجه نحو تحقيق أكبر مكسب أسبوعي لها

أفادت وكالة “رويترز” ،اليوم، على أن أسعار النفط تتجه نحو تسجيل قفزة بنسبة تزيد عن سبعة بالمائة هذا الأسبوع.

وقالت وكالة “رويترز” على أنه يعتبر أكبر ارتفاع أسبوعي لأسعار النفط في أشهر في الوقت الذي شهدت فيه التعاملات المبكرة يوم أمس الجمعة مواصلة الخام لمكاسبه.

يأتي هذا، وحسب رويترز، بفعل التوترات الجديدة التي يشهدها الشرق الأوسط بعد تضرر منشأتين نفطيتين بالسعودية.

وأشارت وكالة “رويترز” على أن خام برنت يتجه نحو تسجيل ارتفاع بنحو 7.7 في المائة هذا الأسبوع وهو أكبر ارتفاع أسبوعي له منذ شهر جانفي من السنة الجارية.

أين بلغ عقد أقرب استحقاق لخام برنت شهر نوفمبر 62.75 دولار للبرميل مرتفعا بـ 35 سنتا حسب نفس الوكالة.

في الوقت الذي سجلت فيه العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ارتفاعا بـ 51 سنتا إلى 58.64 دولار للبرميل.