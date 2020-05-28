أسعار النفط تتراجع إثر إرتفاع المخزونات الأمريكية

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أسعار النفط تتراجع إثر إرتفاع المخزونات الأمريكية
بقلم إيمان عياش

إنخفضت أسعار النفط اليوم الخميس، بعدما أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي قفزة غير متوقعة في مخزونات الخام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي .
وتراجع خام البرنت بـ 0.62 بالمائة ليبلغ 34.12 دولار للبرميل .
كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي إلى31.92 دولار للبرميل أي بتراجع 0.89 بالمائة.
وقالت البيانات إن مخزونات الخام زادت 8.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 22 من ماي الجاري، لتصل إلى 530 مليون برميل.
و كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 1.9 مليون برميل.


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