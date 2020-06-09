أسعار النفط تتراجع إلى 40 دولار للبرميل

عرفت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، تراجعا بأكثر من 3 في المائة، بعد أن اتفقت دول مجموعة أوبك+ على تمديد تخفيضات الإنتاج.

لكن السعودية ومنتجين خليجيين آخرين، قالوا إنهم لن يحافظوا على تخفيضات إضافية .

وتراجعت عقود حام برنت القياسي العالمي عن سبع جلسات متتالية من المكاسب، وأنهت جلسة التداول منخفضة بـ 1.50 دولار، أي 3.6 بالمائة، لتسجل 40.80 دولار للبرميل.

وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط ب 1.36 دولار، أودي 3.4 بالمائة، لتبلغ 38.19 دولار للبرميل.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجون آخرون بقيادة روسيا في أفريل على خفض المعروض من الخام بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا في ماي وجوان لدعم الأسعار، مع تسبب إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا في انهيار الطلب.