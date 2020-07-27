أسعار النفط تتراجع بسبب التوتر القائم بين الصين وأمريكا

انخفضت أسعار النفط يوم الاثنين، مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا وتزايد التوتر بين الولايات المتحدة والصين.

ونزل خام برنت ب 0.2 بالمائة ليصل إلى 43.26 دولار للبرميل .

بينما فقد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.2 بالمائة ليبلغ 41.22 دولار.

ويعكس الهبوط في أسعار النفط التراجع في أسواق المال على نطاق أوسع في آسيا.

وسط مخاوف بشأن تصاعد التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم عقب إغلاق قنصليتين في هيوستون وتشنغدو.

وفي الوقت ذاته تجاوزت حالات الإصابة بفيروس كورونا 16 مليونا.

ويظل البرنت في سبيله لتسجيل رابع مكسب شهري في جويلية في حين يتجه الخام الامريكي للصعود للشهر الثالث على التوالي بفضل تخفيضات غير مسبوقة للإمدادات من منظمة أوبك وحلفائها دعمت الأسعار. كما يتراجع الإنتاج في الولايات المتحدة.