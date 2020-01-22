أسعار النفط تتراجع بسبب توقعات في تسجيل فائض بالسوق الدولية

سجلت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، تراجعا في السوق الدولية بسبب توقعات من تسجيل فائض في الإنتاج.

توقعت وكالة الطاقة الدولية، نقلا عن وكالة رويترز، أن تسجل السوق الدولية فائضا في إنتاج النفط خلال النصف الأول من السنة الجارية.

وأشارت الوكالة أن التوقعات ساعدت من التخفيف من مخاوف المنتجين بشأن غلق قواعد نفطية في ليبيا.

هذا و إنخفض سعر خام برنت بسنة 0.4 في المائة ليصل إلى 64.35 دولارا للبرميل، بعدما إنخفض أمس الثلاثاء بسنبة 0.3 في المائة.

وتوقع رئيس الوكالة الدولية للطاقة، فاتح بيرول ، أن يبلغ الفائض في السوق مليون برميل يوميا في النصف الأول من هذا العام.