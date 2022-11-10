أسعار النفط تتراجع بشكل طفيف

عرفت أسعار النفط تراجعا طفيفا اليوم الخميس، بعد خسائر تكبدتها على مدى ثلاثة أيام متأثرة بتجديد قيود مكافحة كوفيد-19 في الصين.

فضلا عن تأثرها بترقب المتعاملين لبيانات تضخم أمريكية قد توفر مؤشرات بخصوص رفع معدلات الفائدة مستقبلا.

وبحلول الساعة 0534 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت سنتين إلى 92.63 دولار للبرميل.

بينما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط ثمانية سنتات إلى 85.75 دولار للبرميل.

وتراجعت أسعار برنت بأكثر من ستة بالمئة هذا الأسبوع في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من سبعة بالمئة.

وأعلنت مدينة قوانغتشو الصينية، مركز الصناعات التحويلية، الخميس تسجيل أكثر من ألفي إصابة بمرض كوفيد-19.

وفرضت السلطات إغلاقا على أحد الأحياء بينما بلغت الإصابات المحلية في الصين أعلى مستوياتها منذ 30 أبريل.

وتصدر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في وقت لاحق الخميس، ومن المنتظر أن تظهر انخفاضا في مستوى التضخم الأساسي شهريا وسنويا.

وربما يدفع هذا مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى خفض حجم الزيادة المزمعة لأسعار الفائدة. الأمر الذي سيعتبر مؤشرا إيجابيا على النمو الاقتصادي والطلب على النفط.