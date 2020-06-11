أسعار النفط تتراجع بعد بلوغ المخزونات الأمريكية لأعلى مستوياتها

عرفت أسعار النفط تراجعا بنحو أربعة بالمائة اليوم الخميس، بفعل مخاوف بشأن تباطؤ نمو الطلب مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

فيما بلغت مخزونات الخام الأمريكية أعلى مستوى على الإطلاق وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إن التعافي من الجائحة قد يستغرق أعواما.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 3.4 بالمائة أو ما يعادل 1.42 دولارا إلى 40.31 دولار للبرميل، لتمحو مكاسب حققتها يوم الأربعاء. وفي وقت سابق من الجلسة، وهبط برنت بمقدار 1.53 دولار أو ما يعادل 3.7 بالمئة.

كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تراجعا بأربعة بالمائة أي ما يعادل 1.60 دولار إلى 38 دولارا للبرميل، بعد أن نزل في وقت سابق بمقدار 1.69 دولار أو ما يعادل 3.4 بالمئة.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت على غير المتوقع بمقدار 5.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من جوان إلى 538.1 مليون برميل وهو مستوى قياسي إذ تلقت الواردات الدعم من وصول إمدادات اشترتها شركات تكرير حين أغرقت السعودية السوق بالإمدادات في مارس وأفريل.