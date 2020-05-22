أسعار النفط تتراجع بعد تحقيقها لمكاسب أسبوعية

أخبار العالم
  • -
  • 0
أسعار النفط تتراجع بعد تحقيقها لمكاسب أسبوعية
بقلم إيمان عياش

سجلت أسعار النفط اليوم الجمعة، انخفاضاً طفيفا بعد أن حققت مكاسب هذا الأسبوع ولأول مرة منذ شهر مارس، مدعوما بانخفاض مخزونات الخام الأمريكية وتخفيضات المعروض التي تقودها “أوبك” وتحسن الطلب مع تخفيف الحكومات القيود حركة الأفراد بسبب فيروس كورونا.
وعرف خام البرنت تراجعا بنسبة 1.59بالمائة لتسجل 34.39دولار للبرميل.
وسجل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط، تراجعا أيضا بنسبة 2 بالمائة ليبلغ 31.92 دولار للبرميل.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=823864

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com