أسعار النفط تتراجع وسط مخاوف تباطؤ الطلب العالمي

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أسعار النفط تتراجع وسط مخاوف تباطؤ الطلب العالمي
بقلم إيمان عياش

تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة، بفعل المخاوف من تباطؤ تعافي الطلب على الوقود وسط عودة إصابات فيروس كورونا للارتفاع وتعثر المحادثات على اتفاق تحفيز جديد في الولايات المتحدة.

ونزل خام برنت ب 0.60 بالمائة ليسجل44.85 دولارا.

كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط انخفضت ب 0.88 بالمائة إلى 41.58 دولارا للبرميل .

وحققت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط وخام برنت مكاسب أسبوعية بنحو أربعة بالمائة لتكون الأكبر للخامين القياسيين منذ الأسبوع المنتهي في الثالث من جويلية الماضي.


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