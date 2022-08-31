أسعار النفط تتراجع

تواصل أسعار النفط في التراجع، اليوم الأربعاء، مع قلق المستثمرين إزاء ضعف الاقتصاد العالمي وزيادة القيود للحد من تفشي “كوفيد-19” في الصين.

وانخفضت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 58ر2 دولار أو 82ر2 بالمائة. لتصل إلى 06ر89 دولار للبرميل بعدما انخفض إلى 37ر5 دولار في الجلسة السابقة بفعل مخاوف الركود.

كما تراجعت كذلك العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر، المقرر أن ينقضي أجلها اليوم الأربعاء لتصل إلى 75ر95 دولار للبرميل.

فيما تراجعت العقود الآجلة تسليم نوفمبر 70ر2 دولار أو 76ر2 بالمائة لتصل إلى 14ر95 دولار للبرميل.

هذا وأظهر تقرير للجنة الفنية المشتركة لـ”أوبك+” أنّ فائض سوق النفط هذا العام سيصل إلى 900 ألف برميل يوميًا.

وتتوقع اللجنة أن تحقق سوق النفط فائضًا لا يقل عن 1ر3 مليون برميل يوميا في سبتمبر. على أن ينخفض إلى 6ر0 مليون في أكتوبر قبل أن يرتفع إلى 4ر1 مليون برميل يوميا في نوفمبر.