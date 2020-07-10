أسعار النفط تتهاوى وتخوفات من تراجع الطلب
تراجعت أسعار النفط نحو دولار للبرميل اليوم الجمعة، إذ يخشى المستثمرون من تهاوي استهلاك الوقود مجددا بفعل إغلاقات شاملة جديدة لاحتواء انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت ب 1.37بالمائة ليتحدد سعر التسوية عند 41.77 دولار للبرميل.
وهبطت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.69 بالمائة لتغلق على 38.65 دولار للبرميل.
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