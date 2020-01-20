أسعار النفط ترتفع إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من أسبوع

سجلت أسعار النفط في السوق الدولية أعلى مستوى لها منذ أكثر من أسبوع.

أفادت وكالة “رويترز”، اليوم الإثنين، أن أسعار النفط قفزت إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من أسبوع، وذلك بعد أن بدأ غلق أكبر قاعدتي إنتاج للنفط في ليبيا وسط حصار عسكري.

وأشارت الوكالة أنّ إغلاق القاعدتين مهد الطريق لتدفقات النفط الخام، من أعضاء دول “أوبك” إلى مستوى ضئيل.

حيث إرتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 74 سنتا، لتصل إلى ما قيمته 65.59 دولارا للبرميل، بعدما وصلت في وقت سابق إلى

66.00 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى لها منذ 9 جانفي.