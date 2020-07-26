أسعار النفط ترتفع بدعم بيانات إقتصادية قوية

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأحد، مدعومة ببعض البيانات الاقتصادية الإيجابية، لكن التوترات القائمة بين الولايات المتحدة والصين حد من المكاسب.

وجرت تسوية العقود الآجلة لخام برنت بزيادة 0.07 بالمائة ليبلغ 43.34 دولارا للبرميل.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.66 بالمائة ليتحدد سعر تسويتها عند 41.34 دولار للبرميل.

و زاد برنت 0.5 بالمائة على أساس أسبوعي، في حين أضاف الخام الأمريكي 1.7 بالمائة.

وارتفع نشاط الأعمال الأمريكي لأعلى مستوى في ستة أشهر في جويلية، لكن الشركات الأمريكية سجلت انخفاضا في الطلبيات الجديدة مع تسارع وتيرة الإصابات بكوفيد 19.