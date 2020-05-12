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أسعار النفط ترتفع بعد إعلان أوبك + تخفيض الإنتاج

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أسعار النفط ترتفع بعد إعلان أوبك + تخفيض الإنتاج
بقلم فوزية.م

ارتفعت، اليوم الثلاثاء، أسعار النفط بعد أن كشفت مصادر في “أوبك+” عن أن دول المجموعة تخطط لمواصلة تخفيضات الإنتاج الحالية إلى ما بعد جويلية 2020.

ووفق وكالة بلومبرغ فإن العقود الآجلة للخام الأمريكي ارتفعت بنسبة 8.12 بالمائة إلى 26.10 دولار للبرميل.

في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.4 بالمائة إلى 30.34 دولار للبرميل.

جاء ارتفاع الأسعار بعدما قالت أربعة مصادر في “أوبك+” اليوم إن دول المجموعة يريدون الحفاظ على تخفيضات النفط الحالية والبالغة 9.7 مليون برميل يوميا إلى ما بعد يونيو المقبل.


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