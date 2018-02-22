أسعار النفط ترتفع بعد انخفاض غير متوقع في مخزونات الخام الأمريكية

صعدت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين اليوم الخميس، مدعومة بانخفاض في مخزونات الخام في الولايات المتحدة.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام انخفضت بمقدار 1.6 مليون برميل الأسبوع الماضي.

وكان من المتوقع أن ترتفع مخزونات الخام بمقدار 1.8 مليون برميل لأن المخزونات عادة ما ترتفع في مثل هذا الوقت من العام بسبب صيانة موسمية في مصافي التكرير.

وأنهت عقود خام غرب تكساس جلسة التداول مرتفعة 1.09 دولار، أو 1.77 بالمائة، لتبلغ عند التسوية 62.77 دولار للبرميل.

وصعدت عقود مزيج برنت 97 سنتا، أو 1.48 بالمائة، لتغلق عند 66.39 دولار للبرميل.