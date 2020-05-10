أسعار النفط ترتفع بعد تخفيف إجراءات الحجر ببعض دول العالم

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أسعار النفط ترتفع بعد تخفيف إجراءات الحجر ببعض دول العالم
بقلم إيمان عياش

ارتفاع أسعار النفط اليوم إلأحد، بعد أن قلص المنتجون الأمريكيون إنتاج النفط مع نزول عدد من منصات الحفر إلى مستوى منخفض.
وصعد خام البرنت ب 1.51دولار أي ما يعادل 5.1بالمائة ليبلغ 30.88دولار للبرميل.
وعرف الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط ارتفاعا ب 1.04دولار أي 4.54بالمائة ليبلغ 24.62دولار للبرميل.


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