أسعار النفط ترتفع بـ 3 بالمائة مع بدء تخفيض الإنتاج

سجلت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، إرتفاعا ب 3 بالمائة وذلك مع إعلان بعض الدول تخفيف إجراءات العزل العام المتعلقة بوباء كورونا .

حيث سجلت أسعار البرنت إرتفاعا ب2.9 بالمائة لتبلغ 27.20 دولار للبرميل بعد تطبيق بعض الدول المنتجة للنفط قرار تخفيض الإنتاج.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس بـ 3.1 بالمائة لتسجل 20.39 دولار للبرميل.