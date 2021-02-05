أسعار النفط ترتفع عند أعلى مستوى منذ 13 شهرا.. وخام برنت 59 دولارا

واصلت أسعار النفط الخام في مكاسبها من حيث الأسعار لليوم الرابع على التوالي، لتسجل أعلى مستوى في 13 شهرا عند 59 دولارا.

وجاء ارتفاع الأسعار بفعل نجاح إجتماع اللجنة الوزارية لـ”أوبك+“، التي قامت بتقييم مدى الامتثال لحصص خفض الإنتاج.

كما تلقت الأسعار دعما من انخفاض المخزونات الأمريكية إلى أدنى مستوى منذ مارس الماضي.

كما تراجع المخزونات الصينية لأقل مستوى منذ عام، إضافة إلى إنتشار لقاحات كورونا الجديدة وسط مؤشرات تعاف تدريجي.

وكانت الإجتماعات الفنية السابقة للإجتماع الوزاري لـ”أوبك+” قد رجّحت أن ينضب فائض النفط بحلول منتصف العام بعد تخفيضات الإنتاج الأحادية من جانب السعودية.

كما كشفت بيانات لـ”مورغان ستانلي” عن أن المخزونات قد انخفضت بمقدار 3.6 مليون برميل يوميا خلال الـ30 يوما الماضية.

وسجل خام برنت أعلى مستوى خلال عام عند 59 دولارا للبرميل، بعدما أظهرت بيانات رسمية في الولايات المتحدة انخفاض المخزونات التجارية لأدنى مستوى منذ مارس 2020.

وارتفع الخام الأمريكي 5ر0 في المائة، إلى مستوى 56.23 دولار، من مستوى الافتتاح عند 93ر55 دولار.

وصعد خام برنت 0.6 في المائة إلى مستوى 59.00 دولار، للبرميل الأعلى منذ فيفري 2020، من مستوى الافتتاح عند 58.66 دولار، وسجل أدنى مستوى عند 58.46 دولار.