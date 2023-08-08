أسعار النفط ترتفع في التعاملات المبكرة

إرتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم بفعل مخاوف بشأن الإمدادات تسببت فيها تخفيضات إنتاج من السعودية وروسيا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتا أي ما يعادل 0.4 بالمئة. ووصلت إلى 85.71 دولار للبرميل بحلول الساعة الثانية عشرة و10 دقائق بتوقيت غرينيتش. وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 82.37 دولار للبرميل بارتفاع قدره 43 سنتا أو 0.5 بالمئة.

وتراجعت أسعار النفط أمس الاثنين بعد موجة إرتفاع طويلة لكنها بقيت عند مستوى مقارب لمستوياتها السابقة مدعومة بتعهد السعودية وروسيا بمواصلة خفض الإمدادات لشهر آخر.

وكانت السعودية أكبر مصدر للنفط في العالمي قد مددت يوم الخميس الماضي تخفيضاتها الطوعية للإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا حتى نهاية سبتمبر المقبل

كما أعلنت روسيا أيضا في نفس اليوم أنها ستخفض صادراتها النفطية بـ 300 ألف برميل يوميا في سبتمبر المقبل.