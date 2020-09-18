أسعار النفط ترتفع في السوق الدولية

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، في السوق الدولية.

أشارت تقديرات المؤسسة المالية الأميركية “جولدمان ساكس” إلى أن السوق تشهد عجزا وبدأت عاصفة جديدة تتشكل في خليج المكسيك، مما يضع الخام على مسار تحقيق مكسب أسبوعي بنحو 10 بالمائة.

حيث ارتفع خام برنت 27 سنتا أو ما يعادل 0.6 بالمائة إلى 43.57 دولار للبرميل.

بينما ربحت العقود الآجلة للخام الأمريكي 23 سنتا أو ما يعادل 0.6 بالمائة إلى 41.20 دولار للبرميل.

وانخفض الخامان القياسيان في بداية الجلسة لكنهما ارتفعا بقوة هذا الأسبوع بعد أن تسبب الإعصار سالي في خفض إنتاج النفط الأمريكي وعرضت أوبك وحلفاؤها خطوات لمواجهة ضعف السوق.