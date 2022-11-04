أسعار النفط ترتفع مع تراجع الدولار

ارتفعت أسعار النفط الخام خلال تعاملات اليوم الجمعة، بفعل تراجع الدولار، حيث تواجه السوق تخوفات من الركود إثر تفشي فيروس كورونا في الصين.

وبحلول الساعة 07:51 صباحًا بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي بنسبة 1.66 بالمائة. إلى 96.24 دولارًا للبرميل.

كما صعد سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي بنسبة 2.02 بالمائة إلى 89.95 دولارًا للبرميل.

وكانت أسعار النفط الخام قد أنهت تعاملاتها، أمس الخميس، على تراجع بنحو 2 بالمائة، مع ارتفاع الدولار الأميركي.

كما يعمل ضعف الدولار على تعزيز الطلب على النفط، لأنه يجعل السلعة أرخص لمن يمتلكون عملات أخرى.

وقال المحللون إنه في الوقت الذي تؤثر فيه مخاوف الطلب في السوق، لا يزال من المتوقع أن يكون العرض شحيحًا.

وهو ما يضع حدا أدنى لأسعار النفط، مع بدء الحظر الأوروبي على الخام الروسي في 5 ديسمبر، وتراجع مخزونات النفط الأميركية.

وتنامت المخاوف من حدوث ركود في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، أمس الخميس.

وجاء ذلك بعد أن ذكر جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، أن من السابق لأوانه التفكير في تعليق رفع أسعار الفائدة.

وذكر بنك إنجلترا أمس الخميس أنه يعتقد أن بريطانيا دخلت في ركود وأن الاقتصاد قد لا يسجل نموا لعامين آخرين.

والتزمت الصين بقيودها الصارمة بشأن كوفيد-19، حيث ارتفعت الحالات، أمس الخميس، إلى أعلى مستوياتها منذ أوت.

وكان المستثمرون يعتقدون، في وقت سابق من الأسبوع، أن أكبر مستورد للنفط في العالم قد يتجه نحو تخفيف القيود لتعزيز الاقتصاد.