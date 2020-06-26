أسعار النفط ترتفع وتقارب حدود 42 دولار للبرميل

أخبار العالم
  • -
  • 0
أسعار النفط ترتفع وتقارب حدود 42 دولار للبرميل
بقلم ايمان عياش

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، وقاربت 42 دولار للبرميل بعد آمل عن تعافي الطلب في السوق الدولية.

تواصل أسعار النفط تعافيها وتحقيق مكاسب بفضل التفاؤل بشأن تعافي الطلب على الوقود في أنحاء العالم.

يأتي ذلك بالرغم من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في بعض الولايات الأمريكية ومؤشرات على انتعاش في إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة.

حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ب 1.6 بالمائة لتبلغ 41.69 دولار للبرميل وتتجه أيضا صوب تسجيل انخفاض محدود في الأسبوع.

فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ب 1.5 بالمائة لتسجل 39.29 دولار للبرميل لكنها تتجه صوب تسجيل انخفاض طفيف هذا الأسبوع.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=842475

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com