أسعار النفط ترتفع وتقارب حدود 42 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، وقاربت 42 دولار للبرميل بعد آمل عن تعافي الطلب في السوق الدولية.

تواصل أسعار النفط تعافيها وتحقيق مكاسب بفضل التفاؤل بشأن تعافي الطلب على الوقود في أنحاء العالم.

يأتي ذلك بالرغم من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في بعض الولايات الأمريكية ومؤشرات على انتعاش في إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة.

حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ب 1.6 بالمائة لتبلغ 41.69 دولار للبرميل وتتجه أيضا صوب تسجيل انخفاض محدود في الأسبوع.

فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ب 1.5 بالمائة لتسجل 39.29 دولار للبرميل لكنها تتجه صوب تسجيل انخفاض طفيف هذا الأسبوع.