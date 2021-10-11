أسعار النفط ترتفع وتواصل تحقيق مكاسبها المستمرة منذ أسابيع

إرتفعت أسعار النفط اليوم الإثنين، لتواصل مكاسبها المستمرة منذ أسابيع وسط قيود على الإمدادات من كبار المنتجين وتزايد الطلب على الوقود. في الوقت الذي تحاول فيه الاقتصادات التعافي من جائحة فيروس كورونا.

وبلغ خام برنت 83.20 دولار للبرميل، وإرتفع بـ81 سنتا أي بنحو 4 بالمائة. وصعد الخام الأمريكي 1.15 دولار بنسبة 1.5 بالمئة، ليبلغ 80.50 دولار للبرميل.

وإرتفعت الأسعار مع خروج المزيد من السكان الذين تلقوا التطعيمات من إجراءات الإغلاق ما يدعم النشاط الاقتصادي. وتصعد أسعار الفحم والغاز مع تعافي الاقتصادات، ما جعل النفط أكثر جاذبية كوقود لتوليد الطاقة، وهو ما دفع أسواق الخام إلى الارتفاع.

وقالت كبيرة إقتصاديي السلع الأساسية لدى “كابيتال إيكونوميكس” “كارولين باين”:”نعتقد أن أسعار النفط الخام ستجد صعوبة في تحقيق زيادة أعلى من ذلك بكثير في ربع السنة الحالي، وما زلنا نتوقع أن تنخفض تدريجيا العام المقبل”.

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