أسعار النفط ترتفع

سجلت أسعار النفط اليوم الثلاثاء إرتفاعا، بدعم من مؤشرات على شح المعروض في الولايات المتحدة وتباطؤ النمو الاقتصادي الصيني.

حيث إرتفع خام برنت 74 سنتا بـ1 بالمائة وبلغ 74.66 دولار للبرميل بعد انخفاضه أمس الاثنين، بنسبة 2% تقريبا.وصعد الخام الأمريكي عقد غرب تكساس الوسيط 80 سنًتا أو 1.14% عند 70.94 دولار للبرميل بعد انخفاضه 2.3% في الجلسة السابقة.

انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية

#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط

⬇️⬇️⬇️

https://vb.me/EnnaharTVfb