أسعار النفط ترتفع

عرفت أسعار النفط ارتفاعا في التعاملات المبكرة بالأسواق الآسيوية اليوم الجمعة، متجهة نحو إنهاء سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أسابيع، مدعومة بزيادة الطلب على الوقود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 19 سنتا لتصل إلى 75.25 دولارا للبرميل. بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بـ12 سنتا إلى 71.41 دولارا للبرميل.

وسجل خام برنت على مدار الأسبوع، ارتفاعا بنسبة 0.7 بالمئة، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.5 بالمئة.