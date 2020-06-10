أسعار النفط تستقر عند 40 دولار للبرميل

عرفت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، تراجعا بنحو 1.5 بالمائة، بعد صدور بيانات حول مخزونات الخام في الولايات المتحدة والتي أظهرت قفزة مفاجئة الأسبوع الماضي.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.2 بالمائة، لتسجل 40.66 دولار للبرميل.

كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط، بنسبة 1.69 بالمائة، لتبلغ 38.28 دولار للبرميل.

وقال معهد البترول الأمريكي إن مخزونات النفط الخام، سجلت زيادة حادة الأسبوع الماضي، بينما تراجعت مخزونات البنزين.

وقفزت مخزونات الخام بمقدار 8.4 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في الخامس من جوان لتصل إلى 539.4 مليون برميل، بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 1.7 مليون برميل.