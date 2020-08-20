أسعار النفط تستقر فوق 45دولار للبرميل

عرفت أسعار النفط اليوم الخميس، لليوم الثالث على التوالي حيث بدا مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وأوبك + حذرين بشأن تعافي الطلب حيث تكافح العديد من الدول لاحتواء فيروس كورونا.

وخسر خام البرنت 0.8 بالمائة إلى 45.01 دولار في بورصة أوروبا للعقود الآجلة بعد انخفاضه 0.2بالمائة في الجلسة السابقة.

وانخفضت أسعار الخام الأمريكي ، بنسبة 1 بالمائة إلى 42.49 دولارًا للبرميل في بورصة نيويورك التجارية بعد إضافة 0.1 بالمائة

وتراجعت العقود الآجلة للخام الامريكي بنسبة 1 بالمائة نحو 42 دولارًا للبرميل حيث قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن الوباء سيؤثر بشكل كبير على النشاط الاقتصادي، مكررًا وجهة نظره بأن التعافي سيعتمد على احتواء الفيروس.

وحذرت أوبك + أيضًا في اجتماعها، من أن وتيرة انتعاش الطلب كانت أبطأ مما كان متوقعًا ومعرضة لخطر موجة ثانية مطولة من تفشي المرض، بينما حثت المتقاعسين على الالتزام بتعهدات الإنتاج.