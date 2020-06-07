أسعار النفط تقارب 42 دولار للبرميل بعد قرار تمديد خفض الإنتاج

عرفت أسعار النفط اليوم الأحد استقرارا لتلامس حدود 42 دولار للبرميل حيث اتفقت منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” مع شركائها من خارج التكتل على تمديد خفض إنتاج النفط لشهر إضافي حتى نهاية جويلية.

وسجل خام البرنت ارتفاعا ب 1.98 دولار للبرميل أي بارتفاع41.97دولار للبرميل.

كنا ارتفع الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط ب1.54دولار للبرميل ليبلغ38.95 دولار للبرميل.

ويأمل مراقبون أن تسهم عمليات خفض الإنتاج في استقرار أسعار الذهب الأسود، بعد تراجع كبير في الطلب جراء تفشّي وباء كورونا.

وقد أثمرت عمليات خفض الإنتاج منذ تطبيقها عن انتعاش ملحوظ في أسعار النفط، لا سيما مع البدء في تخفيف تدابير الحجر التي فرضها الوباء.

ووصف وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك السوق بأنها “لا تزال هشة”، داعيا كل الدول المشاركة في الاتفاق إلى الالتزام التام ببنوده.