أسعار النفط تقفز إلى أعلى مستوى لها منذ 2018
بقلم خالد زوبيري
قفزت أسعار مزيج برنت، اليوم الجمعة، فوق 85 دولارا للمرة الأولى منذ ما يقارب ثلاث سنوات، حسب ما كشف عنه موقع روسيا اليوم.
وحسب نتائج المداولات، فإنه وبحلول الساعة 10:55 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة لمزيج “برنت” بنسبة 1.04% إلى 85.02 دولار للبرميل، وبذلك يكون المزيج قد سجل أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018، فيما تم تداول الخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” عند 82.09 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.96% عن سعر الإغلاق السابق.
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