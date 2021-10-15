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أسعار النفط تقفز إلى أعلى مستوى لها منذ 2018

بقلم خالد زوبيري
أسعار النفط تقفز إلى أعلى مستوى لها منذ 2018
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قفزت أسعار مزيج برنت، اليوم الجمعة، فوق 85 دولارا للمرة الأولى منذ ما يقارب ثلاث سنوات، حسب ما كشف عنه موقع روسيا اليوم.

وحسب نتائج المداولات، فإنه وبحلول الساعة 10:55 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة لمزيج “برنت” بنسبة 1.04% إلى 85.02 دولار للبرميل، وبذلك يكون المزيج قد سجل أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018، فيما تم تداول الخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” عند 82.09 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.96% عن سعر الإغلاق السابق.

رابط دائم : https://nhar.tv/GdlQt
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