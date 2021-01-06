أسعار النفط تقفز إلى أعلى مستوى منذ فيفري 2020

قفزت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، إلى أعلى مستوى منذ فيفري 2020 بعد الإعلان المفاجئ للسعودية عن خفض طوعي لإنتاج الخام.

ويرجع ارتفاع النفط إلى قرار الرياض فضلا عن تراجع المخزونات الأمريكية، ما يعني قرب وصول البرميل إلى مستوى 65 دولارا.

ووافقت الرياض على خفض للإنتاج أكثر من المتوقع في اجتماع مع حلفائها من منتجي الخام.

وتظهر بيانات للقطاع أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت الأسبوع الماضي.

وارتفع خام القياس العالمي برنت نحو 1 بالمائة إلى 54.09 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى منذ 26 فيفري 2020.

وبحلول الساعة 05سا36 بتوقيت غرينتش سجل برنت 53.87 دولار للبرميل بعدما قفز 4.9 بالمائة اليوم الثلاثاء.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 50.24 دولار للبرميل وهو أيضا الأعلى منذ 26 فيفري 2020.