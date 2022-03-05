أسعار النفط تقفز لأعلى مستوى منذ 2008
قفزت أسعار النفط لأعلى مستوياتها منذ 2008، وذلك بعد أن سجلت العقود الآجلة للخام برنت فوق مستوى 118 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى تبلغه عقود الخام في نحو 14 عاما.
وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 7.44% إلى 115.68 دولار للبرميل.
فيما صعدت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 7.65% إلى 118.11 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع “بلومبرغ”.
وأغلقت العقود الآجلة لخام “برنت” تعاملات أمس فوق مستوى 118 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008.
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أسعار الغاز ترتفع مجددا في أوروبا
عرفت أسعار الغاز في أوروبا، اليوم الجمعة، ارتفاعا من جديد، حيث صعدت أسعار الوقود الأزرق فوق مستوى 2100 دولار لكل ألف متر مكعب.
وحسب بيانات التداول، فقد ارتفعت العقود الآجلة في مركز TTF في هولندا، إلى 2116 دولارا لكل ألف متر مكعب،
وبذلك تكون الأسعار قد صعدت بأكثر من 15.7%.
وتتخوف الأسواق من تأثر إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية بتطور الأوضاع في أوكرانيا،
على الرغم من تأكيد شركة “غازبروم” الروسية استمرار ضخ الغاز بشكل طبيعي.
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ارتفاع قياسي لأسعار الغاز في أوروبا
كما صعدت أسعار الغاز في اوروبا اليوم الاربعاء، فوق مستوى 2000 دولار لكل ألف متر مكعب، وذلك للمرة الأولى منذ 21 ديسمبر الماضي.
وذكرت وكالة “تاس” أن زيادة أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا جاءت بعد أن فرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي
ودول أخرى عقوبات على كيانات وشخصيات في روسيا.
فيما أكدت شركة “غازبروم” الروسية استمرار ضخ الوقود الأزرق إلى أوروبا عبر أوكرانيا،
في رسالة لطمأنة الأسواق التي تتخوف من تأثر إمدادات الغاز بالوضع المحيط بأوكرانيا.
وقال المتحدث الرسمي باسم شركة “غازبروم” إن الشركة تواصل ضخ الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية بشكل طبيعي.
وأضاف، أن إمدادات الوقود الأزرق عبر الأراضي الأوكرانية تتم بناء على طلبات المستهلكين الأوروبيين، إذ سيتم اليوم ضخ 109.4 مليون متر مكعب.