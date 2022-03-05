أسعار النفط تقفز لأعلى مستوى منذ 2008

قفزت أسعار النفط لأعلى مستوياتها منذ 2008، وذلك بعد أن سجلت العقود الآجلة للخام برنت فوق مستوى 118 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى تبلغه عقود الخام في نحو 14 عاما.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 7.44% إلى 115.68 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 7.65% إلى 118.11 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع “بلومبرغ”.

وأغلقت العقود الآجلة لخام “برنت” تعاملات أمس فوق مستوى 118 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008.

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