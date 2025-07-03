أسعار النفط تقفز 3 بالمئة

قفزت أسعار النفط عند التسوية أمس الأربعاء ثلاثة بالمئة.

وصعد خام برنت دولارين بما يعادل ثلاثة بالمئة وسجل 69.11 دولار للبرميل. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دولارين أو 3.1 بالمئة إلى 67.45 دولار للبرميل.

وكانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أعلنت ارتفاع مخزونات النفط الخام 3.8 مليون برميل إلى 419 مليون برميل الأسبوع الماضي مقابل توقعات بانخفاضها 1.8 مليون برميل. بينما انخفض الطلب على البنزين إلى 8.6 مليون برميل يوميا. مما أثار مخاوف بشأن الاستهلاك خلال ذروة الموسم الصيفي.

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