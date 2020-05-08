أسعار النفط تنتعش بعد تخفيف إجراءات العزل المتعلقة بالوباء

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أسعار النفط تنتعش بعد تخفيف إجراءات العزل المتعلقة بالوباء
بقلم إيمان عياش

عرفت أسعار النفط اليوم الجمعة، إرتفاعا بفضل تخفيف إجراءات العزل ببعض الدول والتي فرضت جراء فيروس كورونا ما يعطي آمالا لإرتفاع الطلب.
وإرتفع خام البرنت إلى 30.33 دولار للبرميل بعد أن تراجع بـ 1 بالمائة.
وإنتعش الخام الأمريكي غرب تكساس 24.67 دولار للبرميل بعد تراجعه لأكثر من 2 بالمائة.
ويتجه الخامان القياسيان لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني بعد مستويات متدنية بلغاها شهر أفريل.


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