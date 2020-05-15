أسعار النفط تنتعش وتتجاوز عتبة 30 دولارا للبرميل

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أسعار النفط تنتعش وتتجاوز عتبة 30 دولارا للبرميل
بقلم إيمان عياش

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة وسط آمال في أن تساعد تخفيضات الإنتاج التي تنفذها دول منتجة للنفط والرفع الجزئي بقيود الحجر الصحي.
وصعدت العقود الآجلة لمزيج البرنت لأكثر من 3.41 بالمائة، ليبلغ 32,19 دولار للبرميل.
وصعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة2.47بالمائة، لتصل حدود 28.24دولار للبرميل.


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