أسعار النفط تنتعش

عرفت أسعار النفط، اليوم الخميس، ارتفاعا، بعد هبوطها إلى أدنى مستوياتها في نحو 5 أشهر في الجلسة السابقة، لكن المعنويات تظل ضعيفة مع استمرار تعرض الأسواق لضغوط جراء ارتفاع الإمدادات الأمريكية وتعثر الاقتصاد العالمي.

وحسب وكالة “رويترز”، بلغ خام القياس العالمي برنت في العقود الآجلة تسليم شهر أقرب استحقاق 60.79 دولار للبرميل، بزيادة 16 سنتا أو 0.3 بالمئة عن سعر إغلاق الجلسة السابقة.

وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 51.84 دولار للبرميل، مرتفعا 16 سنتا أو 0.3 بالمئة عن سعر.

وفي ظل ارتفاع الإنتاج، قفزت مخزونات الخام التجارية الأمريكية 6.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 31 ماي، لتصل إلى 483.26 مليون برميل مسجلة أعلى مستوياتها منذ جويلية 2017.

ومع وفرة الإمدادات رغم تخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك، يتوقف الكثير على الطلب.

وقال بنك أوف أمريكا ميريل لينش هذا الأسبوع إن ”نمو الطلب العالمي على النفط يسجل أضعف معدلاته منذ 2012“ دون مليون برميل يوميا، وإن ذلك ”يؤدي إلى الهبوط“ الذي شهدته أسعار النفط في الآونة الأخيرة.