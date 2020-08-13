أسعار النفط تنخفض بعد تقرير أوبك حول الطلب

انخفضت أسعار النفط اليوم الخميس، بعد أن قالت أوبك إنها تتوقع تراجع الطلب على نفطها بأكثر من المتوقع.

ويأتي ذلك، على الرغم من أن بيانات حكومية أمريكية أظهرت هبوط المخزونات مما يشير إلى أن الطلب يعود على الرغم من جائحة فيروس كورونا.

ونزل خام برنت ثمانية سنتات إلى 45.35 دولار للبرميل، بعد أن ربح نحو اثنين بالمئة في الجلسة السابقة.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أربعة سنتات إلى 42.62 دولار للبرميل بعد أن كسب 2.6 بالمائة يوم الأربعاء.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقرير شهري إن الطلب العالمي على النفط سيهبط 9.06 مليون برميل يوميا في العام الجاري، ما يزيد عن انخفاض قدره 8.95 مليون برميل يوميا توقعته المنظمة قبل شهر.