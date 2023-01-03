أسعار النفط تنخفض من أعلى مستوياتها في شهر

انخفضت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، من أعلى مستوياتها في شهر، بفعل ارتفاع الدولار. وبعد أن حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي من صعوبات أشد في عام 2023 . مع معاناة الاقتصاديات الكبرى من ضعف النشاط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 98 سنتا، أي ما يعادل 1.1 بالمائة، ووصلت إلى 84.93 دولار للبرميل. بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 77 سنتا. أو واحدا، بالمائة ووصل إلى 79.49 دولار للبرميل، بعد صعود الدولار.

وكانت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، قد قالت، الأحد، إن اقتصادات الولايات المتحدة وأوروبا والصين تتباطأ جميعها بوقت واحد. مما يجعل العام 2023 أكثر صعوبة من عام 2022 بالنسبة للاقتصاد العالمي.

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2 بالمائة عند التسوية ،يوم الجمعة الماضي، حيث أنهى خاما برنت. وغرب تكساس الوسيط عام 2022 على ارتفاع بنسبة 10.5 بالمائة و6.7 بالمائة على التوالي.