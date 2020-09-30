أسعار النفط تواصل الإنخفاض في السوق الدولية

تواصل أسعار النفط، اليوم الأربعاء، الإنخفاض وذلك بعدما كانت قد تراجعت أمس الثلاثاء بأكثر من 3 بالمائة.

أفاد موقع “بلومبرغ” أن العقود الآجلة للخام الأمريكي تراجعت اليوم بنسبة 0.97 بالمائة إلى 38.91 دولار للبرميل.

فيما انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.15 بالمائة إلى 40.56 دولار للبرميل.

وكانت أسعار النفط قد انخفضت بأكثر من 3 بالمائة أمس.

مسجلة بذلك أدنى مستوى في أسبوعين، حيث أنهى الخام الأمريكي التعاملات عند 39.29 دولار للبرميل.

أما خام برنت فقد بلغ عند التسوية 41.03 دولار للبرميل.