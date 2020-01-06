أسعار النفط فوق الـ 70 دولارا للبرميل

إرتفعت أسعار النفط، اليوم الإثنين، فوق الـ 70 دولارا للبرميل الواحد.

وأفادت وكالة رويترز أن أسعار النفط سجلت إرتفاعا في السوق الدولية بنسبة إثنين بالمائة.

ليسجل بذلك سعر برنت أكثر من 70 دولارا للبرميل، فيما ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت إلى 70.74 دولارا للبرميل.

وأشارت وكالة رويترز عن بلوغ سعر الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط الـ 64.35 دولارا للبرميل، مرتفعة بنسبة 2.1 في المائة.

يأتي هذا الإرتفاع في أسعار النفط بأزيد من ثلاث في المائة مباشرة عقب ضربة أمريكا في العراق، ومقتل القائد العسكري الإيراني.

الأمر الذي ضاعف مخاوف صراع واسع النطاق في الشرق الأوسط.