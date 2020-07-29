أسعار النفط مستقرة مع تخوفات من تراجع الطلب

تباينت أسعار النفط اليوم الأربعاء، فيما أدت زيادة قياسية في حالات الإصابة بكوفيد 19 في بعض الولايات الأمريكية لتنامي المخاوف بشأن الطلب على الوقود.

مما محا المكاسب المبكرة التي حققها النفط عقب انخفاض مفاجئ لمخزونات الخام الأمريكية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ب 0.1 بالمائة لتصل الأسعار 43.25 دولار للبرميل بعد انخفاض 0.4 بالمائة يوم الثلاثاء.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ب 0.2 بالمائة لتبلغ 40.98 دولار للبرميل وكانت قد فقدت 1.4 بالمائة في الجلسة السابقة.

وانخفضت مخزونات الخام في الولايات المتحدة بواقع 6.8 مليون برميل في الأسبوع الماضي إلى 531 مليون برميل وفقا لبيانات معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء.