أسعار النّفط تنخفض إلى 60.34 دولار للبرميل

انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء من أعلى مستوى منذ منتصف 2015 الذي سجلته في الجلسة السابقة.

في الوقت الذي يقوض فيه ارتفاع الإنتاج في الولايات المتحدة وروسيا جهود “أوبك” لتقليص الفجوة بين العرض والطلب في السوق.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس ثلاثة سنتات إلى 60.34 دولار للبرميل.

لكنّها تظلّ غير بعيدة عن مستوى 60.74 دولار الذي بلغته في اليوم السابق وهو الأعلى منذ جوان 2015.

وتراجعت العقود الآجلة لمزيج برنت ثمانية سنتات إلى 66.49 دولار للبرميل .

لكنّها تظلّ غير بعيدة عن السعر المرتفع البالغ 67.29 دولارالّذي سجلته الثلاثاء وهو الأكبر منذ ماي 2015.

وارتفع إنتاج الولايات المتّحدة من النّفط بنحو 16 في المائة، منذ منتصف 2016 ليبلغ 9.75 مليون برميل يوميا بنهاية 2017.