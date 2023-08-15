أسلحة روسية “لا مثيل لها” تكشف في اليوم الأول من “آرميا -2023”

كشفت المؤسسات والشركات الروسية المشاركة في المنتدى العسكري التقني “آرميا – 2023”. الذي انطلقت فعالياته، اليوم الاثنين، قرب العاصمة الروسية موسكو.

وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن نحو 80 مؤسسة تعرض منتجاتها العسكرية في منتدى “آرميا – 2023”. كما عبر عن تأكيده على أن عقد المنتدى سيعزز الشراكة العسكرية والفنية لصالح الأمن والاستقرار في العالم الناشئ المتعدد الأقطاب.

كما أظهرت الأقسام التابعة للشركات الروسية عددا فريدا من المعدات المميزة. والتي من شأنها أن تقدم دعما كبيرا للقوات الروسية.

أبرز المعدات والأسلحة التي كشف عنها المعرض:

“كا – 52” بحرية بترسانة “فتاكة”

وحسبما كشفت عنه وكالة “سبوتنيك” فهي نسخة مطورة من المروحية الروسية “كا – 52” البحرية. والتي كان لها دورا هاما ورئيسيا في العملية العسكرية الروسية الخاصة. وتظهر المشاهد تزويد المروحية بترسانة من الأسلحة والصواريخ المتعددة الأغراض. تجعل من المقاتلة الروسية سلاحا ذو قدرة فريدة على تنفيذ المهام العسكرية.

“تي – 72” تتزود بنظام تشتيت المسيرات “تريتون”

زوّدت الدبابة الروسية “تي – 72 بي 3 إم” بنظام مخصص لتشتيت المسيرات المعادية، يحمل اسم “تريتون”، يهدف إلى إفشال عمل المسيرات المعادية. كما يظهر في الفيديو دبابة “تي – 72 بي 3 إم” بنظام “تريتون” الذي يعمل على قطع الإشارة والاتصالات بين الطائرات دون طيار المعادية ومشغليها. ما يبطل مفعولها، إذ يظهر النظام على شكل قمع تم تركيبه على برج الدبابة.

الكشف عن نظام قيادة وتحكم جديد “بوليانا – دي 4 إم 1”

ذكرت الخدمة الصحيفة لشركة “روس إلكترونيكس” القابضة، والتابعة لشركة “روستيخ” الحكومية، أنه تم الكشف عن نظام التحكم الآلي المحدث “بوليانا – دي 4 إم 1” لأول مرة في المنتدى العسكري التقني الدولي “آرميا – 2023”.

الكشف عن مدرعة “تايغر- إم” الروسية الجديدة

رصدت وكالة “سبوتنتيك” مشاهد للمدرعة الروسية “تايغر- إم” الجديدة المتعددة الأغراض، في منتدى “آرميا – 2023”. وتظهر المشاهد بأن المدرعة مزودة بدروع تمت إضافتها في النقاط الحرجة. بناء على الخبرة المكتسبة خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

نماذج مطاطية لمدرعات روسية هدفها خداع وتشتيت العدو

كشف خلال منتدى “آرميا – 2023” عن نماذج مطاطية لمدرعات روسية صُممت خصصيًا لهدف تشتيت وخداع القوات المعادية في ظروف المعركة الحقيقة. وتهدف هذه النماذج الوهمية إلى تشتيت القوات المعادية وتجنيب القوات الروسية العاملة في أرض المعركة من عمليات الإستهداف. عن طريق خداع قوات العدو بالنماذج المطاطية. كما تظهر صور لنماذج مطاطية من الدبابة “تي – 80” ومنظومة “بانتسير- إس” للدفاع الجوي الروسي صممت بهدف خداع العدو.

محرك متطور لطائرة “ياك – 130 إم” الروسية

قدمت شركة “روستيخ” المتحدة للمحركات نموذجا لمحرك “إس إم – 100″، الواعد لطائرة التدريب القتالية “ياك – 130 إم” المطورة في المنتدى الفني العسكري”آرميا – 2023″.

كما يعتبر “إس إم – 100” تطويرا لـ “إي – 222-25” المحرك الأساسي، وسيتم تحسين أدائه بأبعاد ووزن مشابهين، على سبيل المثال، سيزداد الحد الأقصى لقوة المحرك بنسبة 20%. ويتضاعف حجم مورّد الطاقة. وحقق المصممون ذلك من خلال زيادة نسبة الضغط، وتركيب ضاغط حديث منخفض الضغط من ثلاث مراحل. وإدخال مكونات غرفة احتراق مطورة، وتوربينات ذات موثوقية عالية.

“روستيخ” تكشف لأول مرة عن مدفع “مالفا”

كما صرّحت مؤسسة “روستيخ” الروسية الحكومية للتصنيع العسكري، اليوم الاثنين، بأنه سيتم عرض المدفع الروسي الذاتي الحركة “مالفا” من عيار 152 ملم لأول مرة في منتدى “آرميا – 2023″ .

وقال مصدر في”روستيخ”: “للمرة الأولى، سيتم عرض أول مدفع هاوتزر “مالفا” للجمهور. بالإضافة كذلك إلى أنه قد تم بالفعل إطلاق إنتاجه التسلسلي في منشآت الإنتاج التابعة للمؤسسة الحكومية”.

كما قال النائب الأول للمدير العام لشركة “روستيخ”، فلاديمير أرتياكوف، لوكالة “سبوتنيك”، قبيل المعرض: “يتم إنشاء نسخة محدثة من “مالفا” بمدى أكبر لمواجهة مدافع هاوتزر التابعة لـ”الناتو”.