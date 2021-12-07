أسماء عربية الأكثر شعبية في بريطانيا

كشف موقع الأبوة والأمومة البريطاني “BabyCentre”، عن الأسماء العربية الأكثر شعبية في البلاد خلال سنة 2021 بالنسبة للذكور والإناث.

وذكر الموقع 100 إسم للفتيات والذكور التي أطلقها الأباء على أبنائهم خلال سنة 2021، وإحتل إسم محمد وأوليفيا الصدارة.

حيث إختار أغلبية الأباء في بريطانيا خلال هذه السنة إسم محمد لأبنائهم الذكور. وهو إسم سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم.

كما جاء الإسم العربي نوح الثاني في قائمة أكثر 100 إسم إستخداما في بريطانيا سنة 2021، يليه أوليفر وجورج وليو.

وبالنسبة للبنات إحتل إسم “أوليفيا” الصدارة، وهو إسم لاتيني يرمز إلى شجرة الزيتون، ومعناه الجمال والكرامة.

وخرج اسم صوفيا للفتيات من الصدارة لصالح اسم أوليفيا لفترة وجيزة العام الماضي، لكنه عاد إلى المركز الأول بالنسبة للفتيات.

وخلال الإجراءات الصارمة التي فرضت بسبب فيروس كورونا والحجر الصحي، أطلق الأباء على مواليدهم الجدد أسماء أبطال عروض منصات البث. حيث ارتفعت نسبة الأسامي الموجودة في بعض العروض بشكل لافت.

وبعد إستقرار الوضع الصحي، وتراجع الإصابات بفيروس كورونا، إختار الآباء إطلاق أسماء لها معنى التفاءل. تيمنا ببدايات جديدة مثل إسم “أورورا” للبنات.

كما توجه بعد الأباء عشاق الرياضة وخاصة كرة القدم، إلى تسمية أبنائهم على اسماء اللاعبين والرياضين. خاصة خلال فترة يورو 2020، وطوكيو. بمن فيهم “جاك” المستوحى من لاعب كرة القدم الإنجليزي “جاك غريليش”، و”جايسون” المستوحى من الأولمبي “جيسون كيني” ، ولوك، من لاعب كرة القدم “لوك شو”.

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