أسهم أوروبا تسجل بداية متعثرة في 2018

تراجعت الأسهم الأوروبية في بداية تداولات العام اليوم الثلاثاء وهبطت أسهم شركات المعادن والتعدين عقب موجة ارتفاع قوية.

بينما لم يكن ارتفاع أسهم شركات النفط والبنوك كافيا لوقف الانخفاض.

وهبط المؤشر “ستوكس 600” الأوروبي 0.2 بالمائة في التعاملات المبكرة، فيما انخفض المؤشر “ستوكس” لمنطقة اليورو 0.3 في المئة.

وتصدّرت أسهم الموارد الأساسية قائمة القطاعات المنخفضة، مع هبوط مؤشر القطاع 0.6 في المئة.

وتراجعت أسهم “ريو تينتو” و”باسف” و”بي.إتش.بي بيليتون”.

وارتفع قطاع التعدين إلى أعلى مستوى في خمس سنوات بنهاية الأسبوع الماضي.

وقدم النفط الدعم للمؤشر مع ارتفاع أسهم شركات النفط بالتزامن مع ارتفاع الخام، وكانت “شتات أويل” و”توتا”ل أكبر الشركات الرابحة.

وارتفعت أيضا أسهم الشركات المالية، إذ كانت أسهم “سانتاندر” و”أوني كريديت” من بين أقوي أسهم البنوك أداء.

و انخفضت أسهم “لوفتهانزا” 6.3 بالمائة بعد اتفاق “آي.إيه.جي” المالكة للخطوط الجوية البريطانية على شراء “نيكي” النمساوية التابعة لاير برلين.

وانخفض المؤشر “فايننشال تايمز 100″ البريطاني 0.3 في المائة.

و”كاك 40″ الفرنسي 0.39 في المائة و”داكس” الألماني 0.77 في المائة.