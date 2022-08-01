أسواق الرحمة لبيع الأدوات المدرسية

أعلنت وزارة التجارة وترقية الصادرات، عن إستحداث أسواق الرحمة عبر كافة ولايات الوطن تحسبا اللدخول المدرسي المقبل وبيع الأدوات المدرسية.

وحسب بيان لوزارة التجارة، فقد ترأس وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق أمس الأحد إجتماع تنسيقي بحضور الإطارات المركزية للوزارة ومديري التجارة الجهويين والولائيين عبر خاصية التحاضر المرئي عن بعد.

وأضاف البيان، أن الوزير إستهل الإجتماع بتهنئة كافة الحاضرين ومن خلالهم كافة اطارات الوزارة بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة. هذا وقد خصص هذا الاجتماع لمتابعة وتقييم مدى تقيد وتنفيذ التعليمات المسدات في إطار مراقبة تموين السوق بالمواد الأساسية واسعة الاستهلاك. بالإضافة كذلك إلى التأكيد على مرافقة تجار الجملة والتجزئة للادوات المدرسية من أجل التحضير للدخول المدرسي للسنة الدراسية 2023/2022.

كما شدد وزير التجارة على استحداث أسواق رحمة عبر كافة القطر الوطني مخصصة للدخول المدرسي. حيث أكد الوزير في ختام هذه الجلسة على ضرورة مضاعفة الجهود من أجل ضمان توفير هذه المواد للمواطن. وتسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية لانجاح هذا الدخول.

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أمر وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، سابقا وبتنظيم أسواق رحمة مخصصة لبيع الماشية والأدوات المدرسية عبر كامل القطر الوطني. وفي بيان للوزارة، فقد ترأس الوزير رزيق إجتماعا تنسيقيا بحضور الإطارات المركزية للوزارة ومدراء التجارة الجهويين والولائيين عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد. وفي هذا السياق، أسدى الوزير من خلاله بعض التوجيهات تتعلق بتنظيم اسواق رحمة عبر كامل القطر الوطني مخصصة لبيع الماشية بالتنسيق مع المصالح المعنية قبيل حلول عيد الأضحى المبارك. إضافة إلى تنظيم اسواق اخرى تخصص لبيع الادوات المدرسية قصد توفيرها بأسعار تنافسية تحت الولاة. كما أمر الوزير من مدراء التجارة بتشديد الرقابة على المحلات التجارية وتكثيف الخرجات الميدانية مع تجنيد كل الوسائل للحد من بعض الممارسات التجارية غير النزيهة التي قد تمس بصحة المواطن. والتي من اهمها عرض المنتجات الغذائية في ظروف غير صحية و تعمد بعض التجار عدم إشهار الاسعار.

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